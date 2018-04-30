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Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde! Beklenen kişi geliyor...

Diriliş Ertuğrul'da büyük müjde! Ve beklenen an geldi. Dizinin yayınlanan 116. Bölüm ikinci tanıtımında Ertuğrul Bey`in oğlu Osman Bey`in doğumu müjdeleniyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:51
Diriliş Ertuğrul sevenlerine müjde! Beklenen kişi geliyor...

TRT 1 ekranlarının sevilen  dizisi Diriliş Ertuğrul`da sürprizler art arda geliyor.Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ`ın üstlendiği yönetmenliğini Metin Günay`ın yaptığı fenomen dizinin 116. Bölüm İkinci tanıtımı yayınlandı.

İlk fragmanda Moğolların dönüşü ile ilgili ipuçları verilirken, yayınlanan ikinci tanıtımda ise Osman Bey`in doğumu müjdeleniyor.

Ertuğrul Bey`in oğlu Osman' "Ey oğul, bey oğul, kutlu oğul! Tek kılavuzun, Kuran-ı Kerim ve adı görklü Peygamber Efendimizin sünneti olsun" sözleriyle kucağına aldığı görüntülerin yayınlandığı fragman paylaşıldığı andan itibaren on binlerce paylaşım alarak milyonlarca kez görüntülendi.

Diriliş Ertuğrul heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00`de TRT 1`de ekranlara gelecek.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:51
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi

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