Diriliş Ertuğrul bir güçlü ismi daha kadrosuna kattı!

Yayınlandığı her bölümle izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’a bir oyuncu daha transfer edildi. Dizinin kadrosuna, Dağ 2 filminde 'Çavuş Baybars' rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Armağan Oğuz katıldı.

DİZİNİN KADROSU GÜÇLENİYOR

Her bölümü iple çekilen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a yeni bir isim daha katıldı. Yeni sezonu yine aynı isim ve konsept ile devam edileceğinin açıklanmasının ardından fragmanı büyük merak konusu olan Diriliş'in oyuncu kadrosu güçlenmeye devam ediyor.

"ATAÇ" KARAKTERİYLE DİZİYE DAHİL OLDU

Daha önce Dağ 2 filminde Çavuş Baybars rolüyle başarısını ortaya koyan yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'un ekibine katıldı. Yakışıklı oyuncu dizide"Ataç" karakterini canlandıracak.