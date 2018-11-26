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Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastanede öldü

Zonguldak'ta direksiyon başında kalp krizi geçirerek bir minibüse çarpan kamyon şoförü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:26
Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastanede öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kadir Çaylıoğlu, kullandığı kamyonla park halindeki minibüse çarptı. Çaylıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Çaylıoğlu (67) yönetimindeki 33 TKP 42 plakalı kamyon, park halindeki Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne ait minibüse çarptı. Sürücünün fenalaştığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çaylıoğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Uzun süre kalp mesajı yapılan Çaylıoğlu, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çaylıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:26
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