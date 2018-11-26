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Dirar hakkında flaş gelişme! Anlaştı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın Belçika'nın Club Brugge kulübüne transfer olacağı iddia edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:23
Dirar hakkında flaş gelişme! Anlaştı

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Nabil Dirar'la ilgili bugün flaş bir iddia ortaya atıldı.

32 yaşındaki Faslı futbolcuyla bir süredir ilgilendiği iddia edilen Club Brugge'ün transferde mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.

RMC Sport'un Belçika muhabiri Sacha Tavolieri, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde "Brugge ile Dirar arasındaki görüşmelerde büyük mesafe katedildi." ifadelerini kullandı.

Sarı Lacivertliler'in 2017 yazında kadrosuna kattığı Dirar'ın Fenerbahçe ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:23
  1. Fenerbahçe
  2. Club Brugge

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