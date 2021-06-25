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Yaşam Dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu
Yaşam

Dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu

ABD’nin Alaska eyaletinde 70 milyon yıl önce dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 15:53:00 -
Dinozorların yaşadığına dair yeni kanıtlar bulundu

ABD'nin Alaska eyaletinde, dinozorların milyonlarca yıl önce varlığına dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıkarıldı.

Alaska Üniversitesinden araştırmacılar, Alaska'nın kuzeyinde yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen 7 dinozor yavrusuna ait kalıntılar buldu.

Araştırmacılardan Pat Druckenmiller, bulguların Kuzey'de bugüne dek dinozor yuvalarına ilişkin bulunan ilk kanıtlar olduğunu kaydetti.

Druckenmiller, dinozor yavrularına ait fosillerin, yumurtadan yeni çıkmış halde bulunduklarını ifade etti.

Yeni bulguların dinozorlara ilgili bilinenleri değiştirebileceğine işaret eden Druckenmiller, "Yumurtladılarsa orada (Alaska'da) kışı geçirmişlerdir. Kışlamışlarsa soğuk hava ve kar gibi alışık olmadıkları hava koşullarına ayak uydurmak zorunda kalmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Dinozorların, Alaska'da yaklaşık bir yıl yaşadığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, 2016'da, Alaska'nın 65-70 milyon yıl önce dinozorlar için Kuzey Amerika ile Asya arasında "otoyol" görevi görmüş olabileceğini iddia etmişti.

Araştırmanın sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.

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