Dini eğitim yine battı! Çocukların İslam'ı öğrenmesine böyle karşı çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimini hedef alan açıklamaları büyük tepki çekmişti. Vedat Tekten de skandal bir açıklamayla çocuklara yönelik dini eğitimi hedef aldı.

''4 yaşından başlayarak çocuklarımıza, henüz oyuncak çağında iken, dünyaları gelişmemiş, insanlığa dair henüz ne olduklarına dair bir bilgi sahibi değilken öncelikli olarak din dersi eğitimi verilmesi bir insanlık eksiğidir. Din, insanları tanrısı ile buluşturacak ve bunu da özgür bırakacak şekilde önerilmesi gereken bir konudur. Bunu dayatarak bebeklerimize; çocuk da diyemiyoruz, bizim inancımızda 16 yaşına kadar insanlar masum-u paktır. Bu çocuklarımıza kafalarına bu dini çarpık zihniyetle doldurmak sadece bizim karşı çıkmamız gereken bir hal değildir. Buna bütün rasyonel aklı temsil eden insanların karşı çıkması gerekir. Kökten yanlış bir durumdur bu. İleride kendilerine uygun İŞİD’çi zihniyetlerini topluma dayatabilecekleri bir alt yapı oluşturmaya yönelik bir projenin belki de en tehlikeli adımıdır.''

diyen Tekten dini eğitime yönelik hazımsızlığını ortaya koydu.