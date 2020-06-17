  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular

Adana’da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:58:14 -
Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular

Adana’da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42086 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 38 yaşındaki Soner K., alkol aldıktan sonra sokakta dini değerlere küfretmeye başladı. Durumdan rahatsız olan Orhan R.(37), Soner K.’yı uyardı. K. ile R. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Orhan R., bıçakla K.’yı elinden ve bacağında yaraladı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.


Kavgadan 2 gün sonra Orhan R., ve Mehmet E. ile birlikte Soner K.’nın yanına gitti. Taraflar yine kavgaya başladı. Kavgada kullanılan pompalı tüfekle Soner K. vurularak ağır yaralandı. Soner K., Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili Orhan R., Alican Z. ve Mehti O.’yu gözaltına aldı. Kaçan Mehmet E.’nin yakalanmasına çalışıyor. İfadeleri alınan zanlılardan Orhan R., tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı