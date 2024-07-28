‘Dine hakaret edenlerle, İsviçre’de, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı yakanlar aynı hesabın adamlarıdır!’ Laikliğiniz batsın

Genel seçimler öncesinde sözde halkla, halkın değerleriyle “helalleşme” mesajları veren CHP, seçimlerden sonra aslına dönerek halkın dinine, değerlerine hakaret etmeye kaldığı yerden devam etti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in, laiklik ilkesini kullanarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, “hadsiz adam”, Cuma hutbesinde yer verilen ayet ve hadislere “Saçmalık” diyerek hakaret etmesi, halkın değerleriyle kavgalı CHP zihniyetini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Kur'an yakanla aynı zihniyet

CHP Sözcüsü Yücel’e toplumun bütün kesimlerinden tepki yağarken, Akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, şunları dile getirdi: “Cuma hutbesinde ‘Ey mü’minler, ey Müslümanlar’ deniyor. Müslümanlara hitap ediyor. CHP’de dinden nasibini almamış, karaktersizler bunu üzerlerine neden alınıyorlar, biz bunu anlamıyoruz. İslam dini, Müslümanlara hitap ediyor. Müslümanlara hitap eden bir Emri İlahi’yi CHP niye üzerine alınıyor? Bir de bunlar her şeyi laiklikle bağdaştırıp laiklikle bir tutarak anlatıyorlar. Benim değerlerime, benim dinime, örfüme, âdetime, geleneklerime, dünya görüşüme hakaret ettiren laikliğiniz batsın diyorum ben bu zihniyete. Ben, dine, dindarlara, dini değerlere hakaret eden CHP’nin, ‘Cumhuriyet’in kurucu iradesiyiz’ demesini de Cumhuriyet’e hakaret olarak görüyorum. Bu ülkede dine hakaret edenler, dindarlara hakaret edenler, dini değerlere hakaret edenler şunu bilsinler ki, bu Cumhuriyet’in kurucu iradesi değil, İsviçre’de, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’i yakan, Türk Bayrağı’nı yakan alçaklarla aynı hesabın adamlarıdır!

Köpek kadar değer yok!

CHP Genel Merkezi’nin üzerine köpek resmi asmışlar. CHP’li protesto etmeye gittiğimizde dedim ki; Ey CHP zihniyeti, bu köpeklere gösterdiğiniz ihtimamı, özeni, bu aziz Milletin değerlerine de gösterin dedim. Bu itlere gösterdiğiniz hoşgörüyü bu millete de esirgemeyin dedim. Köpekperestlere duydukları saygıyı, özeni bu milletin değerlerine de en az o kadar duymaları gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal görevini yerine getiriyor. Asli görevi bu. O, Kur’an’ın ayetlerini, Peygamber Efendimizin (sas) hadislerini millete anlatıyor. Anayasal görevi budur. Bunlar da bu görevini yaptığından dolayı Diyanet İşleri Başkanımıza hakaret ediyorlar. Millete hakaret ediyorlar. Maalesef CHP her zamanki gibi din düşmanlığını sergilemeye devam ediyor.”

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde kendi şahsi düşüncesini değil, Allah’ın ayetlerini, hükümlerini anlatmıştır. CHP Sözcüsü, dinden ve diyanetten ne kadar uzak olduklarını yaptığı açıklamayla bir kere daha ortaya koymuştur.

Amaçları dini yok etmek

Hep söylüyoruz, CHP’nin varlık sebebi, bu ülkenin milli ve manevi değerlerini yok etmek, birliğini ve dirliğini ortadan kaldırmaktır. Geçmişte camilerin ahır yapılması, Kur’an’ın yasaklanması, ezanın asli manada okunmasının yasaklanması, başörtüsü konusundaki ceberut tutumları, öğrencilerin Cuma namazına gitmelerine karşı tutundukları tavır, hafızasını kaybetmeyenler tarafından çok iyi bilinmektedir. Bunların zaman zaman toplumla helalleşmek, dine saygı gibi yaptıkları açıklamalar asla samimi değildir. Her fırsatta İslam’a ve Müslümanlara saldıran bu güruh, Türk toplumu içerisine enjekte edilmiş bir virüstür. CHP zihniyeti deşifre edilmeden bu ülkede iç barışın sağlanması, huzurun, güvenin, kardeşliğin tesis edilmesi asla mümkün değildir. Müslümanın referansı Kur’an’dır, Sünnet’tir. Bunların referansı ise emperyalist vahşi batı kültürünün ikiyüzlülüğüdür. Herkes kendi kutsalına göre eylem ve söylemde bulunur. Bunların eylem ve söylemde referansları asla bu milletin milli ve dini değerleri olmamıştır. Uşaklığını yaptıkları batılıların içimizdeki yerli işbirlikçileridir. CHP Sözcüsü Deniz Yücel’i ve onunla aynı zihniyette olanları kınıyoruz.”

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