Dinamo Zagreb'in hocası konuştu! "Konya maçında..."

Dinamo Zagreb teknik direktörü Nenad Bjelica, Avrupa Ligi'ndeki rakibi Fenerbahçe'yi değerlendirdi.



Hırvat basınına konuşan Bjelica, Atiker Konyaspor önünde izlediği Fenerbahçe'ye övgülerde bulunarak, "Young Boys'tan daha iyiler. Yüksek bireysel kaliteye sahip futbolcularla dolu çok iyi bir takımla karşılaştım." dedi.



Bjelica, "Atiker Konyaspor maçında daha iyi olan taraftılar. Kazanmayı hak ettiler"diye konuştu.



Dinamo Zagreb'in hocası, enerjileri ve genç kadrolarına güvenerek açıkları kapatacaklarını bildirdi.