Din istismarı yapan CHP'li İmamoğlu, seçim çalışmalarına başladı! Danışmanı konuşmasının sadece orasını paylaştı

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul'u billboardlarla yöneten Ekrem İmamoğlu, seçimin yaklaşmasıyla yeniden din istismarına başladı. 2019 seçimleri öncesi CHP'nin kurumsal politikasına aykırı eylemler ve din istismarıyla oy almaya çalışan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik PR çalışması kapsamında benzer tutumunu sürdürüyor.

Danışmanı sadece Kur'an okuduğu kısmı paylaştı

‘Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası’ adlı davete katılan İmamoğlu, Saffat Suresi 180-181-182. ayetleri okudu.

Olayı daha dikkat çekici kılansa, Basın Danışmanı Murat Ongun'un sosyal medya hesabından bunu paylaşması oldu. Ayetleri ''Allah hiç kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Dualarımız barış, huzur ve adalet için.'' mesajıyla paylaşan Ongun'a ve İmamoğlu'na tepki geldi.

Sosyal medyada din istismarına tepki

İBB Başkanı İmamoğlu'nun okuduğu ayetlerin danışmanı tarafından paylaşılmasına sosyal medyada binlerce yorum geldi. CHP'nin dini oy aracı olarak kullandığı yorumunda bulunan kullanıcılardan bazıları İmamoğlu'nun adaylık hazırlığında olduğu için dini içerikli paylaşımlara başladığını söyledi.

Her seçim öncesi din istismarı

Bilhassa 2018'den bu yana yoğun bir ajans çalışmasının ürünü olan proje söylemlerle gündeme gelen CHP'nin en elverişli PR yüzü olan Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimleri öncesinde de benzer şovlara girişmişti. O dönem cami ve türbe gezen CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, seçimden hemen önce Eyüp Camisi'nde Yasin okumuştu. İmamoğlu'nun camideki görüntüsü 2019 seçimlerinin sembolik fotoğrafları arasına girmişti.