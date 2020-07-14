Din İşleri'nden 'Ayasofya' açıklaması: Engel değil
Din İşleri Yüksek Kurulu "Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır." açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında herhangi bir engel bulunmadığı belirtildi.
Yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Ayasofya Camisi'ndeki resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır. Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında, dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır."