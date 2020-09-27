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Gündem Din düşmanı Cemil Kılıç'tan tepki çeken sözler
Gündem

Din düşmanı Cemil Kılıç'tan tepki çeken sözler

Din düşmanlığı ile bilinen sözde Din öğretmeni Cemil Kılıç'ın hedefinde bu kez Osmanlıca var.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:24:00 -
Din düşmanı Cemil Kılıç'tan tepki çeken sözler

Din adına yaptığı akılalmaz yorumlarla toplumda her kesimin tepkisini çeken sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Osmanlıca’yı hedef aldı.

Müslümanları terörist gösteren, din dersinin belli yaşın altındakilere verilmesine karşı çıkan, “Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir” diyen ve Ateistleri Müslümanları daha ahlaklı gören Cemil Kılıç tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak Osmanlıca’yı hedefe alan Cemil Kılıç, ‘Dil devriminin ve öz Türkçenin ödünsüz savunucusuyum. Osmanlıca denen uyduruk sözde dil Türklüğün bağrına saplanan bir bıçaktır. Dilimizin kutsal kaynağı Orkun Yazıtlarıdır’ dedi.

‘Din düşmanı Din öğretmeni’ Cemil Kılıç’ın Osmanlıca'ya ilişkin sözleri tepkilere neden oldu.

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