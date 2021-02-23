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Gündem Dimitar Bechev'den Türkiye ve Rusya açıklaması! "Rakip olarak görüyorlar"
Gündem

Dimitar Bechev'den Türkiye ve Rusya açıklaması! "Rakip olarak görüyorlar"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Dimitar Bechev, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, Rusya ve Türkiye'ye bakış açısına dair bir değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:05:00 -
Dimitar Bechev'den Türkiye ve Rusya açıklaması! "Rakip olarak görüyorlar"

Harvard Üniversitesi öğretim üyeliği yapmış, Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Rus dış politikası üzerine uzmanlaşan Dimitar Bechev, sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir tespitte bulundu.

Daha önce Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Sofya Bürosu'nda Direktör ve Kıdemli Politika Araştırmacısı olarak da görev yapan Bulgar isim, "Fransa, Türkiye'yi stratejik bir rakip, Rusya'yı da potansiyel bir ortak olarak görüyor. İngiltere Rusya'yı rakip, Türkiye'yi de potansiyel ortak olarak görüyor. Almanya hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi rakip ve ortaklar olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

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