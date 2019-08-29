0553 313 94 23

Dilovasında toplu sünnet şöleni

Dilovası Belediyesi geleneksel olarak gerçekleştirdiği toplu sünnet şöleni için hazırlıklarını tamamlandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
Dilovasında toplu sünnet şöleni

Dilovası Belediyesi geleneksel olarak gerçekleştirdiği toplu sünnet şöleni için hazırlıklarını tamamlandı.


Dilovası Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Sünnet Şöleni 30 Ağustos Pazartesi günü Saat 20.00 de Belediye meydanında yapılacak. Bu yıl gerçekleşecek olan sünnet şöleni için ilçe genelinden başvuran 350 çocuk sünnet ettirildi. Dilovası Belediyesi önünde saat yapılacak olan sünnet şöleninde Mehteran Takımı gösterisi, Kuran-ı Kerim Tilaveti, animasyon gösterileri ve çocuklar için çeşitli oyunlar yer alırken, Dilovalılar düzenlenecek şölenin ilerleyen saatlerinde ise Kültür Bakanlığı Sanatçıları Nilgül Kızılcı ve Cengizhan Akor ile mahalli sanatçıların şarkılarını dinleyecek.


Dilovası Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni için hemşerilerine davette bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle de halkımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Uzun bir süredir planlamasını yaptığımız sünnet şölenini de bizim için oldukça anlamlı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde çifte bayramla yaşayacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı’na katıldı
    1. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    2. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    3. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    4. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    5. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    6. Denizli'de sahte para operasyonu
    7. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    8. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    9. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    10. Başkan Böcek’ten 30 Ağustos mesajı
    11. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika..
    12. Kayseri Basketbol sporcuları sağlık..
    13. Atakum Belediyesinden eğitime destek
    14. Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam
    15. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya dönüşü..
    17. Emine Bulut’un cani kocası ile olan..
    18. Pendik'te 3 farklı yerden hırsızlık..
    19. Okul servis ücretleri yüzde 18 zamlandı
    20. Sağlık Bakanlığınca, 8 bin 876 tabip,..
    21. 4-7 Eylül’de kapılarını açıyor
    22. İsrail güçleri gece baskınlarında 20..
    23. Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar..
    24. İHA’nın gündeme getirdiği Leyla’nın..
    25. HDP yeni bir provokasyona..
    26. Cinayet zanlısı, özel ekip tarafından..
    27. İran'dan ABD merkezli vakıfla..
    28. Down sendromlu Neslihan’ın gelinlik..
    29. 4 ilden 40 milyon dolarlık ihracat
    30. "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı