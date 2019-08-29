Dilovasında toplu sünnet şöleni

Dilovası Belediyesi geleneksel olarak gerçekleştirdiği toplu sünnet şöleni için hazırlıklarını tamamlandı.

Dilovası Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Sünnet Şöleni 30 Ağustos Pazartesi günü Saat 20.00 de Belediye meydanında yapılacak. Bu yıl gerçekleşecek olan sünnet şöleni için ilçe genelinden başvuran 350 çocuk sünnet ettirildi. Dilovası Belediyesi önünde saat yapılacak olan sünnet şöleninde Mehteran Takımı gösterisi, Kuran-ı Kerim Tilaveti, animasyon gösterileri ve çocuklar için çeşitli oyunlar yer alırken, Dilovalılar düzenlenecek şölenin ilerleyen saatlerinde ise Kültür Bakanlığı Sanatçıları Nilgül Kızılcı ve Cengizhan Akor ile mahalli sanatçıların şarkılarını dinleyecek.

Dilovası Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni için hemşerilerine davette bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle de halkımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Uzun bir süredir planlamasını yaptığımız sünnet şölenini de bizim için oldukça anlamlı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde çifte bayramla yaşayacağız” dedi.