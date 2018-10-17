Dilmen duyurdu: Ali Koç görüşüyor

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ali Koç'un kulüpten gönderilen antrenörlerle görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

"Üç antrenör arkadaşımız Ali Koç'tan randevu istediler. Haberlerde gördük. Ancak haberlerde görmediğimiz bir şey var: Ali Koç, antrenör arkadaşlarımızın “bir de bizi dinleyin” isteğine olumlu cevap veriyor, hatta pazartesi günü bu görüşmeyi gerçekleştiriyor. Ayrıca Ali Koç'un antrenör arkadaşların çocuklarının içinde bulunduğu sıkıntılara ne kadar üzüldüğünü ve gerekirse okullarında onları ziyarete gitmeyi planladığını duydum, bu da erdemli bir harekettir bana göre.

"Soru işareti barındırmaması gerekiyor"

Tanıdığım Aykut Kocaman'a baktığımda; Fenerbahçelilerin, hatta tüm futbolseverlerin, Aykut Kocaman'ın gerek kişiliğiyle gerekse de Fenerbahçeliliğiyle ilgili olarak herhangi bir soru işareti barındırmaması gerektiğini düşünüyorum.

Ali Koç'un kovulan antrenörleri pazartesi günü saatlerce dinlemiş olması ciddi bir yöneticilik başarısıdır. Fenerbahçe Kulübü bu görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama yapacaktır, ancak sonuç ne olursa olsun bence görüşmenin kendisi bile doğru ve demokratik tavırdır" dedi.