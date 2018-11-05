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Dilma’yı aldılar Bolsonaro’yu getirdiler! Brezilya’ya Siyonist dostu devlet başkanı

ABD ve Siyonist İsrail’in çıkarlarına uymayan dünya liderleri teker teker devrilirken, uşak ruhlu siyasi figürlere ise iktidar kapıları ardına kadar açılıyor. Son olarak yargı darbesiyle devrilen Brezilya’nın seçilmiş lideri Dilma Rousseff’in yerine getirilen Jair Bolsonaro, ilk iş olarak İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:22

Evangelist ve Siyonist anlayışa hizmet etmeyen siyasi liderler askeri ve bürokratik darbelerle iktidardan indirilirken, basiretsiz ve itaatkar politik kuklalara iktidar yolu açılıyor. Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan’da kendilerine yakın isimlerin yönetim kadrosunda olmasını sağlayan ABD ve İsrail, Brezilya’da da başarıya ulaştı. Türkiye’de gerçekleştiremedikleri 17/25 Aralık kumpasının bir benzerini Brezilya’da sahneleyerek meşru iktidarı devirenler, sandıktan Siyonist figürlerin çıkmasını sağladı. Yargı darbesiyle devrilen Dilma Rousseff’in yerine getirilen Michel Temer’e yönelik yolsuzluk iddialarıyla sandık başına giden Brezilya’da, İsrail ve ABD yanlısı Jair Bolsonaro sandıktan lider çıktı. Bolsonaro’nun, İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını açıklaması, Siyonist kumpasın nasıl işlediğinin de tescili oldu.

Kumpaslarla iktidar yolu açılıyor

Dünyanın baş belası İsrail ve küresel eşkıya ABD, her ülkede kendi adamlarını iktidara getirmek olağanüstü gayret gösteriyor. Katar haricinde birçok Körfez ülkesi ve Suudi Arabistan’da kendilerine yakın isimlerin iktidara gelmesinin önünü açan ABD ve İsrail, çeşitli ülkelerde de aynı çabayı sarf ediyor. Evengelist ve Siyonist işbirliği sonucu bir ülkenin iktidarı daha ABD ve İsrail yanlılarına teslim edildi. 2016 yılında, Brezilya’nın meşru lideri Dilma Rousseff, Türkiye’de FETÖ tarafından sergilenmek istenen 17/25 Aralık kumpası benzeri bir yargı darbesiyle görevden el çektirilmişti. Rousseff’in yerine iktidara geçen Michel Temer, ülkeyi adım adım kaosa sürükleyen politikalara imza atmıştı. Hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiası ayyuka çıkan Temer’e soruşturma açılmıştı.

Siyonizme biat etti

Böyle bir ortamda geçtiğimiz hafta sandık başına giden Brezilya’da ırkçı lider Jair Bolsonaro sandıktan galip olarak çıkmayı başardı. ABD ve İsrail yanlısı politikalarıyla bilinen Bolsonaro, ilk iş olarak büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacaklarını duyurdu. Bolsanaro Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Seçim kampanyamız sırasında belirttiğimiz gibi Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma niyetindeyiz.İsrail bağımsız bir devlet ve buna layıkıyla saygı göstermeliyiz” dedi. Bununla da yetinmeyen Bolsonaro Filistin büyükelçiliğini kapatacaklarını duyurdu.

Kirli politikalar

Yaklaşık olarak iki senelik bir siyasi ayak oyunlarından sonra Brezilya gibi stratejik öneme sahip olan bir ülkenin dümeni Siyonistlerin kontrolüne girmiş oldu. Türkiye’dekine çok benzer bir yargı kumpasının başarılı olması büyük bir ülkeyi uydu devlet haline getirdi. Meşru iktidarın görevden el çektirilmesinin ardından, tartışmalı bir ismin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasıyla ülke kaotik bir ortama sürüklendi. Yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde gidilen son seçimde ise İsrail ve ABD uşağı bir isim iktidara taşındı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:22
  1. Evangelist
  2. Siyonist
  3. Körfez ülkeleri
  4. Suudi Arabistan
  5. ABD
  6. İsrail
  7. Brezilya
  8. 17/25 Aralık kumpası
  9. Siyonist figürler
  10. Dilma Rousseff
  11. Michel Temer
  12. Jair Bolsonaro
  13. İsrail Büyükelçiliği
  14. Kudüs
  15. Siyonist kumpas
  16. Evengelist ve Siyonist işbirliği
  17. Brezilya Büyükelçiliği
  18. Tel Aviv
  19. Yolsuzluk soruşturmaları

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