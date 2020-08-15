Dilipak'tan tepki: Yeniden Refah'tan başka kimse yok mu?

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Toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, toplumun yarısına hakaret eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterenleri hedef alarak hakaretler etmesinin ardından Yeniden Refah Partisi harekete geçti.

CHP'li Nazlıaka erkeklere hakaret etti

“İstanbul Sözleşmesi’nden erkekler değil, eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, taciz ve tecavüz eden erkekler rahatsız” ifadesiyle erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka için Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Nejdet Aydın suç duyurusunda bulundu.

Yeniden Refah dışında kimse yok mu?

Akit'in haberini sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Aylin Nazlıaka'nın sözlerinden kimsenin ses çıkarmasına tepki gösterdi. Dilipak, sosyal medya hesabından "Yeniden Refah dışında bu kişinin sözünden alınan başka kimse yok mu, siyaset camiasında?" diye sordu.