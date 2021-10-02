Dilipak'tan ibadethane çıkışı: Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramı yok!
Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramımız yok." dedi.
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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bütün İslam ülkelerinde dini mekanlar devletin yönetiminde. Camiler de buna dahil." diyen Dilipak, bir Müslüman olarak camilere gereken önemi veremediğimizi söyledi: "Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramımız yok."