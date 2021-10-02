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İSLAM Dilipak'tan ibadethane çıkışı: Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramı yok!
İSLAM

Dilipak'tan ibadethane çıkışı: Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramı yok!

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramımız yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 18:28:00 - 2021-10-02 18:32:52

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bütün İslam ülkelerinde dini mekanlar devletin yönetiminde. Camiler de buna dahil." diyen Dilipak, bir Müslüman olarak camilere gereken önemi veremediğimizi söyledi: "Hayatımızın merkezinde olan bir cami kavramımız yok."

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