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Gündem Dilipak’tan dikkat çeken sözler: Korona ile Sağlık Bakanlığı'ndan önce Milli Savunma Bakanlığı ilgilenmeli
Gündem

Dilipak’tan dikkat çeken sözler: Korona ile Sağlık Bakanlığı'ndan önce Milli Savunma Bakanlığı ilgilenmeli

Yeniakit Yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni dünya düzenine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:27:00 -
Dilipak’tan dikkat çeken sözler: Korona ile Sağlık Bakanlığı'ndan önce Milli Savunma Bakanlığı ilgilenmeli

Yeniakit Yazarı Abdurrahman Dilipak, 2021 yılı itibariyle "büyük resetleme" adı verilen yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Tarihe dair çarpıcı bilgiler paylaşan Dilipak, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla birlikte NATO toplantısında "Yeni Dünya" düzenine ilişkin kararlar alındığını söyledi.

Bunun yanında koronavirüs salgınının biyolojik bir savaş olduğunu dile getiren Dilipak değerlendirmesinde şunları aktardı:

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