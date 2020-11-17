Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Youtube kanalına konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Pfizer ile Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu aşı üzerine değerlendirmede bulundu.

Koronavirüsün doğal yolla gelişen bir mikrop çeşidi olmadığına dikkat çeken Dilipak, "Aslında mutasyona uğrayan bir mikrotan bahsediyoruz ki bu mikrop da doğal yolla gelişen bir mikrop değil. Bizim ulaştığımız bilgilere göre Covid-19, daha önceki virüs mikroplarının yeniden geni ile oynanılarak ve AIDS mikrobu da buna eklenerek en az 3 ayrı DNA zincirinin sentezlenmesi sonucunda elde edilen bir mikrop. Bu nedenle ben buna biyolojik ajan diyorum. Koronavirüs biyolojik savaşın bir ajanı." diye konuştu.

Grip mikrobuna aşı üretmek neden zor sürer?

"Binlerce çeşit grip mikrobu var. Grip mikrobuna karşı aşının hızlıca üretilemesinin sebebi ise çok hızlı mutasyona uğramaları." diyen Dilipak, "Şu anda piyasada bulunan grip aşısı 80'e yakın grip mikrobu çesidinin biraraya toplanmasıyla ona karşı geliştirilmiştir. Ama 81. gelince aşı olsanızda gribe yakalanabiliyorsunuz. Hatta bazı iddialara göre grip aşısı olanlar buna yüzde yirmi beş daha kolay yakalnıyor. Normal olarak girbe karşı aşı geliştirmek çok mümkün değil. Kaldı ki normal bir insanın yılda bir iki defa nezle veya grip olması bağışıklık sisteminin güçlenmesine dolayısıyla daha sağlıklı olmasına sebep olur." ifadelerini kullandı.

'Korku pandemisi var'

Koronavirüs salgını sürecinde insanlara korku pompalandığını ifade eden Dilipak, "Koronavirüsle mücadele çözümsüz değil ama dünya genelinde maske tak, sosyal mesafeye dikkat et, kolonya kullan gibi çok da faydalı olmayan yöntemler uygulanıyor. Özellikle maske kullanmanın çok daha sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Gerçek istatistiki bilgilere de ulaşamıyoruz. Mesela kanserden geçen sene kaç kişi öldü, bu sene kaç kişi öldü? Herhangi birisi koronavirüse yakalanabilir ama virüsten ölmez. Virüs bardağın taşmasına sebep olan son damla olabilir. Bana kalırsa bir pandemi yok. Korku pandemisi var." diye konuştu.

'Aşı ile dünya nüfusunu azaltma komplosu'

Aşı ile insanların kısırlaştırılarak dünya nüfusunun azaltılması planının devrede olabileceğini belirten Dilipak, şunları söyledi:

"İşin ikinci etabı ise çok daha büyük bir tehlike içeriyor. Ölüm korkusuyla insanları aşı olmaya zorlayıp kısırlaştırmayı hedefliyorlar. Dünya nüfusunu 500 milyona çekmek için başlatılan bir komplodan söz ediliyor ve ben bu anlamda ciddi kaygı duyuyorum."

'Pfizer sabıkalı bir kuruluş'

"Geçen hafta Pfizer şirketinden aşı haberi geldi. Pfizer ilaç endistrüsünde en sabıkalı kuruluşlardan birisi. Her türlü pazarlığa açıklar. Sonra bu hafta bir bakıyoruz Bill Gates buluş yapmış. Önce 'yüzde 98 kesin çözüm' diyorlar. Sonra bir bakıyoruz 'kesin olmazda pandeminin hızını düşürüyoruz' açıklaması yapıyorlar. Kardeşim, sen mikrobu izole etmedin ki. Bu mikrop mutasyona uğradı. Sen bu Covid grubundan hangisine aşı geliştirdin? Bir de aşının 3 ay ile 6 ay arasında etkili olduğunu söylüyorlar. Biz yılda 4 defa aşı mı olacağız? Ya insan hayatı üzerinden başka bir manipülasyon yapıyorsan? Ben aşı diye buldukları şeyin koronavirüsten daha tehlikeli sonuçları olmasından endişe ediyorum. Yani bu aşıda da bir gen oynaması yapılıyort. Dolayısıyla aşı da bir biyolojik ajan. DSÖ ile FBI'ın raporları istikametinde alınan kararların insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu endişesini taşıyorum."