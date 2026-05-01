Dilencinin üzerinden asgari ücret çıktı!

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün il genelinde halkın manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nın Bankalar mevkiinde bir erkek şahsa müdahele edildi. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve ismi Yunus G. olduğu öğrenilen şahsın üzerinden 32 bin lira para çıktı. Paraları tek tek sayan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında şahsa cezai işlem uyguladı.

BİR VEYA 2 GÜNLÜK ZAZANCI

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Şehir içerisinde gerçekleştirdiğimiz devriye esnasında bir vatandaşın il dışına gelerek dilencilik yaptığını tespit ettik. Bacağındaki açık yarayla topu taşıma araçlarına bindiğini de gördük. Dilencinin üzerinde 32 bin liraya yakın bir para çıktı. Bu paranın bir veya 2 günlük olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü artık dilenciler topladıkları paraları bankamatikler vasıtasıyla bankaya yatırıyorlar. Biz Zabıta Müdürlüğü olarak dilencileri sadece insanların vicdanlı duygularını sömüren kişiler olarak değil, gasp, hırsızlık, zorla para alma gibi suçların da başlangıç evresi olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.