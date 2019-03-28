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Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 82 yaşındaki dilencinin üzerinden, 6 bin 455 TL çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 19:13
Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı

Adana'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:13
  1. Adana
  2. Çukurova ilçesi
  3. Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı

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