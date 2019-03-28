Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 82 yaşındaki dilencinin üzerinden, 6 bin 455 TL çıktı.28 Mart 2019 Perşembe 19:13
Adana'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.
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