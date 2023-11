Dilan Polat için intihar iddiası! Avukatları acil olarak cezaevine gitti

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklu olan eşi Engin Polat’a “İntihar etmek istiyorum” dediği öne sürüldü.

İddiaya göre Polat çifti arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Dilan Polat, görüşmede psikolojisinin bozulduğunu anlatarak “İntihar etmek istiyorum” dedi. Cezaevi kayıtlarına geçen konuşma sonrası avukatların acil olarak cezaevine gittiği aktarıldı.

Öte yandan soruşturmada Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar da tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.

KASALAR BOŞ, PARALARI NEREYE TAŞIDILAR?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a yönelik soruşturma sürerken çok önemli bilgiler ortaya çıktı."Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerine koruyor.

Dosyadaki en önemli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.

Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

Gün, bu bilgiyi vermesine rağmen, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.Soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.

Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, ifadesinde yasa dışı bahise işaret etti ancak yine ayrıntıya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı: "Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

HAYALİ SATIŞ İDDİASI

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi." iddiasında bulundu.