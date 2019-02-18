0553 313 94 23

Diktatör Esed'den Türkiye hakkında küstah sözler! "Türkiye'nin kölesi olursunuz"

Suriye'nin diktatör rejiminin başında bulunan Beşşar Esed, SDG mensuplarına yönelik uyarıda bulundu. Diktatör Esed, Türkiye hakkında haddini aşarak, "Sizi devletinizden başka kimse korumaz. Eğer ülkeyi savunmak için kendinizi hazırlamazsanız, onların (Türklerin) kölesi olmaktan başka bir şey yapamazsınız." dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
Diktatör Esed'den Türkiye hakkında küstah sözler! "Türkiye'nin kölesi olursunuz"

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürtlerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), "Sizi devletinizden başka kimse korumaz. Eğer ülkeyi savunmak için kendinizi hazırlamazsanız, onların (Türklerin) kölesi olmaktan başka bir şey yapamazsınız." dedi.

Euronews'in haberine göre Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamaları üzerine televizyondan konuşma yapan Esed, doğrudan isim vermeyerek SDG'ye çağrıda bulundu.

ABD ordusunun ayrılmasından sonra Türkiye'nin bölgede daha fazla etkili olmaya çalışacağını belirten Esed, SDG'nin tek çaresinin Şam ile işbirliği yapmak olduğunu dile getirdi.

Beşşar Esed, "Amerikalılar sizi satacaktır. Suriye ordusundan başka kimse sizi koruyamaz." şeklinde konuştu.

Diktatör Esed: Temsilciler Türkiye ajanı

Beşşar Esed, Türkiye destekli muhaliflerle Suriye anayasasını pazarlık etmeyeceğini söyledi. Esed, “Anayasa, bu ülkenin kaderi. Dolayısıyla savaşın kendisinden daha pahalıya mal olacak pazarlıklara açık değil” dedi.

Esed yönetimi müttefiki Rusya, geçtiğimiz yıl Suriye’de yeni anayasa yapımı çalışmalarına katılmak için ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisini göndermişti.

Suriye Devlet Başkanı Esed, ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde BM’nin ülkedeki rolüne sıcak baktığını belirtti. Diğer yandan anayasa müzakereleri için ülkenin kuzeybatısında Esed karşıtlarını destekleyen muhalif temsilcilerin ise, “Türkiye’nin ajanı” olduğunu söyledi.

BM destekli müzakere süreçlerinde çatışan taraflar henüz direkt müzakere masasına oturabilmiş değil.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
  1. Suriye
  2. Türkiye
  3. Beşşar Esed
  4. Diktatör Esed Rejimi
  5. Suriye Demokratik Güçleri
  6. Küstah sözler

YORUM YAZ

  • Amin Amin 23 dk önce
    Türkiyeye sığınan 5 milyon Suriyeliyi, kendi halkından kesip bal börekle besleyen, istedikleri üniversitede karşılıksız burslu okutan, bedava sağlık hizmeti aldıran, gençleri burada askerlikten muaf sokaklarda vucut gösterisi yapan kim ulan aşağılık esat. Daha nasıl bakalım bu tohumluklara..
  • sukrusukru40 dk önce
    Şerefsiz,Türkiye'deki milyonlarca kürd köle değil hepsi birinci sınıf vatandaş.Ama sen ve gebermiş olan baban Kürtlere bir kimlik bile vermemiş,Onları yok saymıştı.O PYD,PKK,lı alçaklar da bunu bilmesine rağmen kâfirin gönüllü uşağı olmuştur.seninde o alçak PYD,binde sonu belli.Sizi ne ABD ne Rusya kurtaramayacak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019 bekçi alımları son dakika ne zaman?
  1. Çarşı ve mahalle bekçi alımları 2019..
  2. Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu
  3. UEFA Başkanı Ceferin'den Konyaspor..
  4. Akhisarspor, Galatasaray maçı..
  5. "Kartpostal belediyeciliğinden uzak..
  6. Bursa’da köfteli çorba şenliği
  7. Emekli polis memuruna "uyarı cezası"..
  8. Camili Bilgievi’nden file örme..
  9. İş adamı Murat Demir, Cide’ye..
  10. Bacakta yanma hissi nasıl geçer?
  11. Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı..
  12. Hakkari’de kaçakçılık operasyonu
  13. Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3..
  14. ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’..
  15. Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan..
  16. Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 10..
  17. IKBY'de geçici parlamento başkanı..
  18. Af yasası ve ceza indirimi olacak mı?..
  19. Uçar: “Yakutiye; tarihi kimliği olan..
  20. Piyasalarda gün sonu
  21. Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve..
  22. Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü
  23. AK Parti'nin Isparta mitingi
  24. Adana'daki silahlı saldırı davasında..
  25. Borsa günü düşüşle tamamladı
  26. 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını..
  27. Suudi Arabistan'da alimler greve..
  28. ALTSO Başkanı Şahin: "Yazılanlar..
  29. 100. Yılında Ardahan Kongreleri..
  30. CHP Çaycuma ilçe yönetimi görevden..
Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
Esed: ABD sizi korumayacak
Esed: ABD sizi korumayacak

Günün Karikatürü

17 Şubat 2019
Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!