  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dikkat! Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Aktüel

Dikkat! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Türkiye, salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıkların doğu bölgelerde ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:52:00 -
Dikkat! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın Doğu Karadeniz, İstanbul ve Muğla'nın kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

Pazartesi günü serin ve yağışlı hava, Akdeniz'in doğu ve batısında, Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Yağışların Batı Akdeniz'de kuvvetli olması öngörülüyor.

Kar yağışı geliyor

Salı günü ise yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü doğu kesimlerde yağış kar şeklinde olacak.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte doğu bölgelerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret
Siyaset

Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü kilitlenen ülkelere yardım gö..
KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Dünya

KKTC'de yeni dönem başladı! Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın ülkeye girişlerde herkesten koronavirüs ..
Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar
Gündem

Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay