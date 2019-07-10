Dikkat! Meteoroloji uyarmıştı! Sel, dolu, yıldırım...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rize ve Muş çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlardan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:04
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor.
Denizlerde fırtına öngörülmüyor.
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