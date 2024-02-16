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Gündem Dikkat kapı kapı geziyorlar! Yeni bir dolandırıcılık yönetimi peydah oldu!
Gündem

Dikkat kapı kapı geziyorlar! Yeni bir dolandırıcılık yönetimi peydah oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 11:45:00 - 2024-02-16 12:54:55
Dikkat kapı kapı geziyorlar! Yeni bir dolandırıcılık yönetimi peydah oldu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları her gün tuzaklarına düşürürken, İzmir Karşıyaka’daki yöntem bu kadarda olmaz dedirtti.

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.
Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.

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Yorumlar

Aklım Almadı

Heeeee. İlla "birinin canını yak öyle gel" diyorsunuz. Yahu polislerin emeğine yazık değilmi. Bu ekibin görevine yapılan yanlışlıklar ne zaman son bulacak. Kamu hakkı nerede? Niye uygulanmıyor. Kefere malı götürmeye hazırlanıyor. Öteki bir şey olmamış diyor.

MSTF

sen elektirik direğine çarpsan yakana yapışan adalet her ne hikmetse yalancı dolancı soyguncu katil hırsız esrarkeş olunca anında tutuksuz yargılama kararı veriyor ki işine devam et polislere tekrar iş düşsün. bu adam uslanır mı sizce ?
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