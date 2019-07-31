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Dikkat "Eyyam-ı bahur" başladı | Eyyam-ı bahur nedir?

Eyyam-ı bahur başladı. Eyyam-ı bahur nedir? 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde, Eski dönemlerde 'Eyyam-ı bahur' adı verilen yaz mevsiminin en sıcak günleri başladı. Bölgede yaşayanlar, 40 dereciyi aşan sıcaklardan korunmak için serin ve gölge alanları tercih ederken, uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:02
Dikkat "Eyyam-ı bahur" başladı | Eyyam-ı bahur nedir?

Eyyam-ı bahur başladı. Eyyam-ı bahur nedir? 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde, Eski dönemlerde 'Eyyam-ı bahur' adı verilen yaz mevsiminin en sıcak günleri başladı. Bölgede yaşayanlar, 40 dereciyi aşan sıcaklardan korunmak için serin ve gölge alanları tercih ederken, uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocukların güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Eyyam-ı bahur nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 31 Temmuz ile 7 Ağustos günleri arasında yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen "Eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı. "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcakların geçen haftaya göre 4 ila 5 derece arasında artığı bölgede termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.

Diyarbakır'da özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki insan sayısı gözle görülür düzeyde azaldı. Kentte yaşayanlar sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan tarihi Ongözlü Köprü'sü çevresi ile parklara akın etti. Bazı çocuklar ise Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele Havuzu'na girerek serinlemeye çalıştı.

Tarihte "Eyyam-ı bahur"

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...)

Romalılar, Eyyam-ı bahur günlerini dies caniculares olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı. Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:02
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Şanlıurfa
  4. Mardin
  5. Gaziantep
  6. Diyarbakır
  7. eyyam-ı bahur
  8. eyyam-ı bahur nedir
  9. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarından nasıl korunulur?
  10. 'Eyyam-ı bahur' sıcakları nedir
  11. tarihte eyyam-ı bahur
  12. kavurucu sıcaklar
  13. aşırı sıcaklar
  14. aşırı sıcaklarda ne yapılmalı

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