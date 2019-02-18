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Dikkat çeken uyarı: FETÖ'nün boşaltığı yerleri METÖ dolduruyorsa...

Star gazetesi yazarı Adnan Zentürk, “AYASOFYA CAMİİ”ni açma zamanıdır" başlıklı yazısında 'FETÖ'nün boşalttığı yerleri METÖ dolduruyor' diyerek dikkat çeken bir uyarı yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
Dikkat çeken uyarı: FETÖ'nün boşaltığı yerleri METÖ dolduruyorsa...

Star gazetesinin yazarı Ardan Zentürk, bugünkü yazısında "FETÖ’nün boşalttığı yerleri METÖ dolduruyorsa" satırlarını yazarak uyarı yaptı.

Ardan Zentürk'ün o yazısı:

Önce belirtelim, uhrevi/ilahi bir konudan söz etmiyoruz, konumuz tümüyle dünyevidir…

Yani… Ayasofya cami olduğunda İslam yeni bir zafer kazanmaz, müze olarak kaldığında da laiklik güçlenmez.

Hele, MS 537 yılında kubbesindeki dev haçla ibadete açılan şimdiki bina, müze kimliğiyle bu ülkenin laik sisteminin sembolünü oluşturuyorsa, uğraşmayalım, dağıtalım bu devleti, son çıkan ışıkları kapasın…

"Laikliği korumak, o tankları alkışlamak değildir"

Laiklik, olgunlaştırmaya çalıştığımız demokrasimizin ana zeminidir. “Moda burnunda rakı içme özgürlüğü” basitliğine asla indirilemez.

Laikliği, ataların “kılıç hakkıyla” 1453-1935 yılları arasında cami olarak kullandığı bir binayı müze yaparak koruyamazsın!..

Laikliği korumak;

Amerikan emperyalizminin 1 Dolar’lık askerleri, ılımlı İslam safsatasıyla laikliği yıkmaya çalışırken direnmektir, ATM kuyruğuna girmek değildir…

Laiklik ve demokrasi düşmanlarının tankının önüne yatmaktır, o tankları alkışlamak değil…

FETÖ ile mücadelede kapı gibi durmaktır, “kontrollü darbe” laflarıyla Amerika’nın imamına sahip çıkmak değil…

"FETÖ’nün boşalttığı yerleri METÖ dolduruyorsa..."

FETÖ’nün boşalttığı yerleri METÖ dolduruyorsa aynı şekilde mücadele etmektir.

Amerika, İngiltere, Almanya’nın kuklası olmuş cemaat liderlerini tanımak, emperyalizme muhafazakarlık(!) hizmeti veren vakıfları bilmek, METASTAZ yapanı tespit etmektir.

Tabandaki ibadete tabii ki sözümüz olmaz, ortadaki ticaretin siyasetle birleştiğinde tepede ihanete döndüğünü biliyoruz, adı, kimliği kim olursa olsun, artık izin veremeyiz.

Kuşatılan esas, Türkiye’dir.

Hepsi buradalar. Yunanistan Adriyatik’teki karasularını 12 mile çıkaracağını açıkladı, hedef Ege’dir. Yarın bunu yaptığında, bugün Doğu Akdeniz’de Yunan-İsrail ittifakının yanında karşımıza dikilen emperyalist donanmaları Ege’de göreceğiz.

Adam İstanbul’da gazeteci parçalıyor, Papa’yı veliaht prensler diyarında görüyoruz, radikal dinci Evanjelik Pence, Rahip Brunson gösterisinin devamında “testereci Suudi prensi” koruma gayretinde!.. Biz de aptalız ya, yiyoruz bunları!..

(Yüzde 90’nı Katolik Venezuela’ya Evanjelik-Siyonist saldırı var, Papa ortada yok, kim savunuyor, Müslüman Erdoğan!..)

"Ayasofya, cami olarak açılmalıdır"

Türkiye’ye Amerikan silah ambargosunu destekleyenlerin Amerikan Yunan Liderlik Konseyi Başkanı Endy Zemenides, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Aram Hamparyan ve Siyonist lobinin liderlerinden Eric Edelman’ın olması tesadüf olabilir mi, geçiniz.

Amerika-Avrupa’nın Ortodoks kuşatması ve Rusya’nın “3’ncü Roma” hayalleri bizi hiç ilgilendirmez.

Mülkün sahibiyiz, gereğini yaparız.

Ayasofya, cami olarak açılmalıdır.

Kuşatmaya cevap bu mudur, evet, başlangıçtır.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • HarunHarun3 dk önce
    Ne metösü yanıbaşımızda perinçekgiller o boşluğu doldurdu,yakında bize de yer kalmayacak
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 5 dk önce
    Arda, Adnan degil

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