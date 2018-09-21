Dikkat çeken Türkiye çağrısı! Rezervasyonlar yüzde 214 arttı…

Kanada'da haftalık yayımlanan turizm dergisi Travelweek okurlarına çağrıda bulunarak, "Ülkenin ve denizlerinin sunduğu zenginlik ile Türkiye, 2018-2019 döneminde yükselen bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Derginin son sayısının kapağında "Türk turizmi yükseliyor" başlığıyla manşete çekilen haberde, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, tur operatörleri ve turistlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

Yabancı turistlerin, artan sayılarla Türkiye'ye geri döndüklerine dikkat çekilen haberde, "Ekonomide bir resesyon ihtimali olsa da geçmişteki örneklerin gösterdiği gibi, ekonomik sorunların arttığı zamanlarda daha ucuz fiyatlardan istifade etmek isteyen turistlerin sayısı da artıyor." yorumu yapıldı.

TÜRKİYE'YE GİDEN KANADALI SAYISI ARTIYOR

Haberde, Temmuz 2018 rakamlarıyla Türkiye'ye giden turist sayısının, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,74 artarak 21 milyon 639 bin 802'ye ulaştığı kaydedildi.

Bu rakama, Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye'ye seyahat eden 59 bin 893 Kanadalının da dahil olduğu belirtilen haberde, "Bu rakam 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33,78'lik bir artışı teşkil ediyor. Artan bu rakamlar ve oranlar, turist sayısının yüzde 23 düşmesine yol açan başarısız bir darbe girişimi ve bazı terör eylemlerinin yaşandığı 2017 öncesine göre keskin bir tezat oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE BENZERSİZ TURİZM ÜRÜNLERİNE SAHİP"

Dünya Turizm Örgütü Pazar Eğilimleri ve Rekabetçilik Bölümü Başkanı Sandra Carvao'nun Türk turizmiyle ilgili değerlendirmelerini de paylaşan dergi, Rus pazarının tekrar geri alınması, tanıtım faaliyetleri ve yeni altyapı yatırımlarındaki gelişmelerin bu büyümeye katkıda bulunduğuna değindi.

Carvao, Travelweek'e, "Türkiye; kültürü, tarihi, şehirleri, güneş ve deniziyle geniş bir yelpazeye yayılan, benzersiz turizm ürünlerine sahip ve turizmin sağladığı imkanlarını sürekli olarak çeşitlendirmeye devam eden bir ülke." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da Travelweek'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017'de turizmde kazanılan ivme ile 2018 ve ilerisinin olumlu göründüğüne dikkati çekti.

Büyükelçi Ünal, seyahat acentelerine, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve son iki yılda sivillere yönelik belli başlı hiçbir terör eyleminin yaşanmadığını belirtti.

Döviz kurlarındaki değişikliklerin tüm turizm merkezlerindeki fiyatları bir yıl öncesine göre daha uygun hale getirdiğini kaydeden Ünal, "Türkiye daha fazla Kanadalıyı ağırlamaya hazır. Tarihin derinliklerine giden şehirleri, kumsalları ve doğal güzellikleriyle Türkiye tüm ziyaretçilere benzersiz tatil imkanları sunuyor." açıklamasında bulundu.

REZERVASYONLAR YÜZDE 214 ARTTI

Derginin haberinde görüşlerine yer verilen tur operatörü Intrepid Seyahat'in Kuzey Amerika Satış ve Müşteri Deneyimleri Müdürü Megan Bailey ise küresel rezervasyonları bakımından 2017 ile karşılaştırıldığında 2018'de yüzde 214 gibi inanılmaz bir artış yaşadıklarını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen destinasyonları olduğunu aktardı.

Bailey, "Bu, etkileyici bir büyüme. Mevcut rezervasyonlarımız Türkiye'ye yönelik seyahat eğiliminin 2019'da hızlı bir biçimde yukarı çıkmaya devam edeceğini gösteriyor. 2018'deki büyümeye uygun çerçevede 2019 rezervasyonlarımızda yüzde 300'e yakın bir artış öngörüyoruz." Değerlendirmesini yaptı.