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Aktüel Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ülkesine taşırken, ikili ilişkilerde de köprü kuruyor. Türk ordusunun dünya çapında üne sahip olduğunu kaydeden Demo, Türkiye'de eğitim almanın harika olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:03:00 -
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönen ve ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol üstlenen çok sayıda Arnavutluk vatandaşından biri olan Arbana, bir yılı aşkın zamandır Şiyak şehrinin belediye başkanlığı görevini yürütüyor.

Başbakan Edi Rama'nın genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin adayı olarak seçilen Arbana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki eğitim sürecini, ikili ilişkileri ve yönettiği belediye çalışanlarının da Türkçe öğrenmeleri için yaptığı girişimleri anlattı.

Tekirdağ'da 1999-2003 yıllarında liseyi bitirdikten sonra ülkesine dönerek hukuk alanında eğitimini sürdüren Arbana, Türkiye'de kaldığı 4 yılın düşünme, anlama ve hareket etme biçimini değiştirdiğini söyledi.

Bugün hala Türkiye ile bağının kopmadığını ve eski öğretmenleri ile konuştuğunu anlatan Arbana, Türkiye'de yaşamaya devam eden Arnavut öğrencilerle de görüştüğünü, ayrıca yılda 2-3 kez ailesiyle Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Belediye çalışanları her hafta birer cümle Türkçe öğreniyor

Türkiye'nin doğru bir eğitim sistemine sahip olduğunu kaydeden Arbana, "Türk eğitim sisteminden çıkan genç erkek ve kadınları bugün farklı iş ve alanlarda görüyoruz. Bu da Türk sisteminin Avrupa sistemiyle eşdeğerliğinin yüksek seviyelerde olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Arnavutluk-Türkiye ilişkilerine de değinen Arbana, "Bugün Türkiye devleti, Kurbin'de (depremzedeler için) 500 civarında konut yapıyor. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin doğru seviyede olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Arnavutluk ile iş birliği ve dayanışması daha önce de vardı, bundan sonra da hep olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlığını yaptığı Şiyak Belediyesi'nde çalışanlara hem Türkçe hem de İngilizce öğrenmeleri konusunda girişimlerde de bulunduğunu aktaran Arbana, belediye çalışanlarının her hafta Türkçe ve İngilizce birer cümle öğrendiğini kaydetti.

Danışmanı da Türkiye mezunu

Arbana'nın danışmanı olan ve aynı zamanda belediyenin Avrupa Entegrasyon İşleri Müdürlüğünün başında bulunan Eldorado Demo da Türkiye mezunu.

2004-2008 yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi'nde, 2008-2012 yıllarında ise Tuzla'daki Deniz Harp Okulu'nda eğitim alan Demo, Türkiye'de eğitim almaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Türk ordusunun dünya çapında üne sahip olduğunu kaydeden Demo, Türkiye'de eğitim almanın harika olduğunu vurguladı.

Demo, Türkiye'de iyi dostluklar kurduğunu belirterek, "Beni her yönden terbiye ettiği için gurur duyduğum bir okulda okudum ve kendimi şanslı hissediyorum. Oradaki eğitimimiz sayesinde bugün bulunduğumuz yerlere eriştik." diye konuştu.

Arnavutluk ile Türkiye arasında gerek devlet düzeyinde gerekse halklar arasında muhteşem ilişkiler olduğuna dikkati çeken Demo, "Arnavut ve Türk halkları birbirine manevi açıdan da bağlı. Bizi bir yapan, aramızda alıp verdiğimiz kültürümüz ve dilimizdir. Bunun dışında siyasi anlamda da çok iyi bir durumdayız. Geçen yılki depremin ardından yeniden inşa sürecinde Türk insanı ve Türk devleti yardımımıza ulaştı. Onlara gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Demo, Türkiye'de eğitim gördüğü yılların nostaljisini bugün de yaşadığını belirterek, Belediye Başkanı Arbana ile sık sık Türkiye'de yaşadıklarını, Türk yemeklerini, oradaki ortamı ve arkadaşlarını konuştuklarını söyledi.

Bu arada, Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneğinin (TÜMED) verilerine göre, 1990'dan bugüne Türkiye'deki okullardan 3 bin 500'e yakın Arnavut öğrenci mezun oldu, 1000'e yakın öğrenci ise farklı düzeylerde eğitimlerini sürdürüyor.

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