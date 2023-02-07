Dikkat çeken flaş hamle! Türkiye işte o illere hemen gidiyor! 17 askeri helikopter deprem bölgesinde

Türkiye deprem felaketinde büyük hasar gören iller için birlik oldu ve mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Deprem bölgesindeki tahliye ve sevkiyat çalışmalarına destek verecek olan 17 helikopter, ülke genelinden farklı birliklerden kalkış yaparak Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'na geldi.

17 askeri helikopter deprem bölgesine gitmek üzere Kapadokya'dan havalandı

Kapadokya Havalimanı'nda oluşturulan geçici koordinasyon merkezince farklı illerde görevlendirilen personel ve helikopterler, deprem bölgesine hareket etti. Öte yandan, Nevşehir Valiliği'nce çalışmalara destek vermesi amacıyla inşaat aletlerini kullanabilen gönüllülerin bölgeye sevk edilebileceği duyuruldu.

Valiliğe başvuran, yanlarına el aletleri ve jeneratör alan yaklaşık 300 gönüllü, İl Özel İdaresi'nce tahsis edilen minibüs ve otobüslerle Kahramanmaraş ve Hatay'a sevk edildi.

'EVİMDEKİ HİLTİYİ ALIP GELDİM'

Gönüllülerden Beytullah Topaktaş, tüm halkın yaşanan afetin ardından tek yürek olduğunu belirterek, "Herkes elinden ne geliyorsa onu yapmakla mükellef diye düşünüyorum. Ben de evimdeki 'hilti'yi (matkap) alıp geldim, şimdi de yola çıkıyoruz" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da sabah saatlerindeki duyurunun ardından çeşitli malzemelerle toplanma alanına gelen yaklaşık 300 kişinin farklı illere gönderildiğini söyledi.