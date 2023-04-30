Dikkat çeken Ayasofya açıklaması: Bunun tek bir işareti var

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Fatih’te yapılan Trabzon Evi açıldı. Programa Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen katıldı. Progam, Kuranı-Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Soylu “Burada gerçekten başından itibaren büyük bir özveriyle büyük bir ihtimamla tam da hemşerilerimize yakışır güzel bir Trabzon Evi yapıldı. Katkı koyan gayret gösteren emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Balkanlara muhataplarına gittiğimde özel kalemlerinin masalarında Amerikan bayrağı ile kendi bayrakları yan yana duruyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? 1919 yılında Sivas Kongresi yapıldı, orada bir tartışma oldu. Yapılan tartışma açık ve netti. Bir kısım diyordu ki; 'Biz bu ülkeyi ancak Amerika’ya yaslanarak kurtarabiliriz. Ancak onlar bize destek olursa özgürlüğümüzü ve bağımsızlığı kazanabiliriz." Ve o kongrede büyük tartışmalar oldu. En nihayetinde gazi Mustafa Kemal ve orada bulunan herkes çok önemli bir söz yazdılar oraya. Manda ve himaye kabul edilemez dediler. Tam 104 yıldır bu ülkede bu mücadele yapılıyor. Bir taraftan darbeler ile bizi manda ve himaye sokmaya çalışanlar. Bir taraftan da gezi olaylarından 17-25 Aralık’a kadar. 6-8 Ekim olaylarından Doğu ve Güneydoğu’nun tarumar edilmesinden 15 Temmuz darbesine kadar etrafımızda oluşan terör koridoruna kadar. Bir çok olay Türkiye’nin bir imtihanı ve sınaması olarak acaba bir esaret altına girer mi? Türkiye bunun içerisinde olur mu? diye bir tartışmaya getiriyor. Genel durumu özetliyim. Batı 21. yüzyılın başından itibaren Türkiye’deki bütün kazanımlarını kaybetmiştir. Bunun bir tek işareti vardır hem de büyük bir işarettir. Hemen yanı başımızda olan Ayasofya camisi ve onun beş vakit ezan okuyan minareleridir” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise "Öncelikle hayırlı olsun Trabzon Evi. İstanbul’da önemli bir Trabzon nüfusu var. Dernekleri var. Ancak bu federasyonun bir merkezi yoktu. Bugün bu merkez bitmiş oldu bu güzel eser çizgileri ile tasarımı ile renkleriyle bulunduğu merkezi ile Trabzon Dernekler Federasyonu artık yönetim merkezi olacaktır. Trabzonların buluştuğu, faaliyetlerini planladıkları, çalışmalarını organize ettikleri, kültürel fikirlerini, çalışmalarını burada istişare edecekleri bir merkez olarak açılıyor" dedi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ise “Olağanüstü bir ambiyans ve heyecan. Kıymetli bakanlarım, kıymetli belediye başkanlarım ve çok değerli hemşerilerimle beraber bu güzel ambiyansta sizinle beraber olmak çok güzel. Bugün inşallah yarım saat sonra ne yapacağımızı açılışını yapacağım bir Trabzon Evi'mizi güzel bir şekle getirerek insanımıza milletimize hayırlı olmasını buradan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.