Dikkat çeken açıklama: Türkiye dünya lideri olacak

CNN TÜRK'e konuk olan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, önemli açıklamalarda bulundu.

"Roketsan 1988 yılında kurulmuş, ana olarak TSK'yı güçlendirme amacıyla kurulmuş bir şirket. Kuruluş tarihinden itibaren büyümeye devam etmiş. Ülkemizin ihracatına çok ciddi katkı veriyor. Türkiye'nin en büyük 3 AR-GE kurumundan bir tanesi. Bu yıl dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasından 86'ıncı sırada ülkemizi temsil ediyor. Hedefimiz 2025'e kadar 1 milyar doların üzerinde ciro" diyen İkinci şu ifadeleri kullandı:

"Aslında ben bütün ömrünü savunma sanayinde geçiren biri olarak, gelişime baktığımda özellikte son 10 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çok ciddi ivme kazanmış ve bu ivme de karşımıza başarılı bir ürün olarak çıkıyor. Yüzde 90 yerlilik oranına sahibiz. Roketsan'ın en büyük artılardan bir tanesi. Biz sadece roket teknolojilerine değil birçok sisteme yatırımlar yapıyoruz.

Biz en iyi arkadaşları takım arkadaşı olarak takımımıza katmaya çalışıyoruz. Yüksek lisans dereceleri bizim için önemli. Yeteneğini ve tecrübesini gösterecek çalışmalar yapmak, öğrenme azmi olan arkadaşları aramıza katıyoruz. TEKNOFEST sırasındaki yarışmalarda rekabet ortamı ortaya çıkıyor. Buradan çok fazla takım arkadaşı da alıyoruz. Biz yapmış olduğumuz iş nedeniyle çok tecrübeye sahip personele sahip olma mecburiyetindeyiz. Roketsan gerçekten ülkemizin güzide bir kurumu. Roketsan ürünleri her yerde kullanılan ve rekabetle bu pazarlara girmiş ve kullanıcılarından çok pozitif geri bildirim almış ürünler. Geldiğimiz çağ itibariyle dost ve kardeş unsurlara da zarar vermeden hedefini nokta şeklinde vurabilecek sistemler tercih ediliyor. Bu sistemler de füze teknolojileriyle olabiliyor.

Akıllı mühimmatlar tehdidi kaynağında yok etmenizi sağlayan mühimmatlar. Noktasal olarak etkisiz hale getirmek için kullanıyorlar. Karıştırmaya karşı dayanıklı, hedefini her ne koşul olursa olsun bulabilen sistemler. Sensörlerin çok önemi var. Roketsan'ın en büyük avantajı bu sensörleri ülkemizin ekosistemiyle kullanması. Dünyada binden fazla iş ortağımız var. Sistemlerin kısa zamanda hayata geçirilebilmesi için her alanda uzmanlaşmış kurumlara ihtiyaç var. Ekosistemimizi bizimle beraber hareket eden şirket sayısını artırmak istiyoruz.

Roketsan'ın ürünleri Uzak Doğu'dan Amerika kıtasında kadar tüm dünyaya yayılmış şekilde karşılık bulmuş ürünler. Orta Asya'da Afrika'da, son yıllarda Avrupa pazarında da ciddi bir talep ortaya çıkmış durumda. Malumunuz bizim ürettiğimiz sistemler hassas sistemler olduğu için ülkeler açıkça söylenmesini istemiyorlar. İş birliği hedeflerimiz dost ve kardeş ülkeler. Bizim ihtiyacımız olan Ar-Ge kaynaklarının bir kısmını ihracatla karşılamamız bize hareket alanı sağlıyor.

Yaptırımlar bize bu sistemleri hayata geçirme kabiliyeti sağlıyor. Yaptırımlar, Türk savunma sanayiine zarardan çok fayda sağlıyor diyebiliriz. Bu ürünleri istediğimiz şekilde kullanma kabiliyetini ülkemize kazandırmış oluyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı çektiğimizi söyleyemeyeceğim bundan sonra da bunu çok daha üst seviyelere çıkaracağız."

Türkiye'de ve dünyada Türk SİHA'larının son derece ilgi çektiğini vurgulayan İkinci, "Çok farklı bir noktaya doğru da gidiyor Türkiye. Dünyada liderliğini kazanmaya doğru gidiyor, SİHA'lar ve mühimmatları konusunda. Bazı segmentlerde dünya lideri oldu. Giderek de pazar payını artıran bir alan olarak düşünebiliriz" diye konuştu.

Beyin göçü konusuna da değinen İkinci şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarımız çok büyük bir tecrübe elde ediyorlar. Biz Roketsan'dan ayrılan her bir takım arkadaşımızı kayıp olarak görüyoruz. Bu kayıplar dolayısıyla çok büyük sıkıntıya düşecek noktadan çok uzak yerdeyiz. Bu bizim için bir sıkıntı, Türkiye'nin genelinde beyin göçü sıkıntı olabilir ama faaliyetleri engelleyecek bir durum değil. Her bir yetiştirdiğimiz mühendislerimiz bizim için çok değerli."