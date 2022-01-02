Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, pandemi sürecine dikkat çekerek, "Türkiye, Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke oldu." dedi.

Avrupa ülkelerindeki çöküşü anlattı

Koronavirüs salgını ile birlikte dünya ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.1 daraldığını belirten Özhaseki, "Türkiye, yüzde 1.8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7.8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Pandemi sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerinde ise birtakım ilkleri de gördük. Kasım ayında ABD’de enflasyonun tarihinde ilk defa yüzde 6,8’e, Avrupa ülkelerinde ise yüzde 5 ortalamaya doğru yükseldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Bizde raflar boş kalmadı'

Tedarik krizi neticesinde ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde market raflarının boş kaldığını hatırlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri, ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı. Çok şükür, bizde raflar boş kalmadı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi ortaya çıktı. Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyrukları oluşturdu. Dünyada birçok ülkede başta gıda ve enerji olmak üzere farklı sektörlerde tedarik sıkıntıları halen devam ediyor. Pandeminin ortaya çıkardığı bir diğer önemli sonuç ise AB ülkelerinde birbirlerine olan ciddi bir güven bunalımının ortaya çıkması oldu. AB ülkeleri, pandemi sürecinde birbirlerinin mallarına hatta maskelerine el koydu. Genel anlamda Batı'daki mozaiğin zor zamanlarda nasıl bir ruh hali taşıdığını bir kez daha gördük.

Türkiye'de ihracat rekoru yaşandığını söyleyen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye pandemi sürecini başarılı şekilde yönetti. İhracatın yüzde 35 artışla 221 milyar dolar seviyelerine geldi. 2021 yılı cari işlemler açığı 12 milyar dolar gerileyerek, istihdam artışı pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktı.