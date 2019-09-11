Dikkat çeken açıklama! "HDP PKK'nın askere alım şubesi gibi çalışıyor"

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski milletvekillerinden Özcan Yeniçeri, HDP ve PKK’nın kaçırdığı çocuklarını geri alabilmek için eylem yapan Diyarbakırlı annelerin mücadelesine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. Yeniçeri, "HDP suçüstü yakalanmıştır. HDP’nin adeta PKK’nın askere alma şubesi gibi çalıştığı anlaşılmıştır. HDP’nin Kürt gençlerini PKK’ya yollarken bilip de seyreden herkes suçludur" diye konuştu.

Hacire Anne’nin eylemiyle HDP suçüstü yakalandı

PKK’nın kaçırdığı çocuğunu almak için HDP önünde ilk eylemi başlatan Hacire Anne’nin mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirten Yeniçeri, “Hacire Anne’nin eylemiyle HDP suçüstü yakalanmıştır. HDP’nin adeta PKK’nın askere alma şubesi gibi çalıştığı ayan beyan ortaya çıkmıştır. HDP’nin Kürt gençlerini dağa, PKK’ya yollarken seyreden herkes suçludur. Hacire ana ‘çocuğumu istiyorum’ diyor ve gönderiliyor. Burada anlaşılıyor ki Hacire Anne’nin çocuğu henüz dağa gönderilmemiş. HDP’nin elindeyken geri veriyorlar. Diğer insanlar da çocuklarımızı istiyoruz diye ayağa kalktılar.

Hacire Anne’nin “Alın kitaplarınızı verin oğlumu” sözü korkunç gerçeği ortaya koydu

Hacire Anne’nin çocuğunu geri almak için yaptığı eylemde HDP’lilere yönelik “Alın kitaplarınızı verin çocuğumu” sözlerine dikkat çeken Yeniçeri, şöyle devam etti:

"Bu söz korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. PKK ile hiçbir bağı olmayan bu ailelerin çocukları, HDP ve PKK’nın dağıttığı propaganda kitaplarıyla, örgüt bültenleriyle zehirleniyorlar. Çocukların beyni kitaplarla yıkanıyor. Hacire ana ve diğerlerinin bazı itirazları var. Al kitaplarını ver evladımı. Demek ki kitaplar yoluyla dağa gitmeye ikna ettiler. Herkes bunu biliyor ama bölgede oy hesabı için bazıları sessiz kalıyor. Siz sürekli Kürt gençleri, Kürt siyaseti derseniz bölersiniz. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kürt oyları Türk oyları diye birşey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oyu vardır. Bu tür söylemler ülkeyi böler. Bölücülüğün deposuna akaryakıt ikmali sağlar. Bu mücadele kavramlar mücadelesidir. Kavramlar yoluyla bizi esir alıyorlar. Batı oyu doğu oyu diye bölmeyi bırakın artık."

Güvenlik olmadan demokrasi olmaz

Vatanın birliği ve milletin istiklali söz konusu olduğunda tartışılacak bir konu olamayacağına vurgu yapan Yeniçeri, şöyle devam etti:

"Savaş söz konusu olduğunda demokrasi olmaz. Bir yumuşak TV’lere çıkıyor ‘Demokrasi ve güvenlik arasında kalmayalım, demokrasiyi koruyalım’ diyor. Güvenlik olmadan demokrasi olur mu? Demokrasi kavramı bazı çevreler tarafından PKK’nın eylemlerini masumlaştırmak için bir enstrüman olarak kullanılıyor. Demokratik yaşamdan, barıştan, sözde halkların kardeşliğinden bahsedenler dağa çocuk kaçırıyor, şehirleri bombalıyor, ormanları yakıyor. Demokrasi terörizme göz yummak, anlayış göstermek değildir. Bir kere herkes bu konuda hemfikir olmalıdır."

YSK’nın aday olma kriterlerinde sorun var

Yeniçeri, HDP’li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atanmasıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kayyumlar meselesinde de dikkatten kaçan bir şey var. Kayyumlar hakkında soruşturma açılmış mı Evet. Mahkeme bitinceye kadar bunların beklenmesi ve aday yapılmaması lazım. Aday belirleme noktasında burada sıkıntı var. YSK’nın ‘Mahkeme sonuçlanmadığı için seçime girebilir’ demesi beni bağlamaz. Neden görevden alındı bu şahıslar? Terör örgütüne yardım ve yataklıktan. Bu şahısların hakkında açılmış birçok dava var. Bu davalar sürdüğüne göre kayyum atanma şartları ortadan kalkmamıştır. İçişleri Bakanlığının verdiği kayyum kararı devam etmelidir. Terör dayatmasına karşı İçişleri Bakanı tedbir almıştır. Bazı konularda Hükümeti eleştirmemiz ayrı bir konu ama burada bir terör meselesi var, teröre destek meselesi var. Demokrasiden bahsedenler Balkan Harbini okusun. Balkan Harbi’nin neden çıktığını, sebeplerini okusun. Vatan söz konusu olduğunda siyasi parti ayrımı olmaz."

Sayın Bahçeli ‘yaşlı ve hasta’ demişti, demek ki yaşlı değilmiş

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Ahmet Türk’ün cezaevinden çıkartılmasına da değinen Yeniçeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Bahçeli de Ahmet Türk için ‘yaşlı ve hasta, çıksın’ demişti. Demek ki yaşlı değilmiş. Kim bu insanlara destek veriyorsa partisine bakmadan mesafe koymak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu’nun Diyarbakır’a giderek HDP’ye destek vermesini doğru bulmak mümkün değil. Belli makam ve mevkide olan insanların aklını başına alması, şımarmaması lazım. Gayrımeşrulukları meşrulaştırmaya çalışmak kabul edilemez."