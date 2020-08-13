Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın fiyatları hakkında "Altın düşecek mi?" sorusuna yanıt veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşısı haberiyle sert düşüş yaşandığını belirtti.

"Dünya Sağlık Örgütü onaylarsa..."

"Yatırımcıların şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor." diye uyaran Memiş, "Eğer koronavirüs aşısı onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Panik olmayın"

Vatandaşların panik olmamasını söyleyen İslam Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer DSÖ'den olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.