  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:24:00 -
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın fiyatları hakkında "Altın düşecek mi?" sorusuna yanıt veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşısı haberiyle sert düşüş yaşandığını belirtti.

"Dünya Sağlık Örgütü onaylarsa..."

"Yatırımcıların şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor." diye uyaran Memiş, "Eğer koronavirüs aşısı onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Panik olmayın"

Vatandaşların panik olmamasını söyleyen İslam Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer DSÖ'den olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle..
Dünya

"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Karanlık ilişkileriyle bilinen küreselci milyarder George Soros, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. "Geçici bir fenomen" olarak tanımlad..
Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi
Teknoloji

Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi

Dünyaca ünlü savunma dergilerinden Defense News'te, Türk savunma sanayiinin atılımlarını anlatan bir makale yayımlandı. Makalede, Türkiye'ni..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı