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Ekonomi

Dikkat! Altını metalle kazıdığınızda...

Altın fiyatlarının artmasıyla bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını satın almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça fazlalaşan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin yöntemlerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:41:00 -
Dikkat! Altını metalle kazıdığınızda...

Altın fiyatlarının artmasıyla beraber piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu belirten Kuyumcu Bülent Dalyan, "Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Üzeri herhangi bir metalle kazınırsa boyası kalkar"

Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu söyleyen Dalyan, "Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir. Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzeri herhangi bir metalle kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez" dedi.

Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu belirtti.

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