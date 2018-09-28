‘Dijital Zeka’ için küresel işbirliği

Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan “DQ Dijital Zeka”, dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi. Dünya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE) ile DQ Enstitüsü, dünya genelinde DQ’nun dijital okuryazarlık konusunda temel alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir ortaklığa imza attı.

Anlaşmayı değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çocukların dijital okuryazarlığını sorumlulukları olarak gördüklerini söyledi. Terzioğlu; “Turkcell tarafından Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza kazandırılan DQ Dijital Zeka Projesi ile amacımız; çocukların dijital dünyanın güçlü birer bireyi haline gelirken, online risk ve tehlikelerden kendilerini korumalarını öğretebilmek. Şimdi bu proje dünyanın çok önemli kurumları tarafından küresel çapta standart haline getiriliyor. Bu önemli gelişme; Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan Dijital Zeka kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.