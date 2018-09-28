THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

‘Dijital Zeka’ için küresel işbirliği

Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan “DQ Dijital Zeka”, dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:08
‘Dijital Zeka’ için küresel işbirliği

Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan “DQ Dijital Zeka”, dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi. Dünya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE) ile DQ Enstitüsü, dünya genelinde DQ’nun dijital okuryazarlık konusunda temel alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir ortaklığa imza attı.

Anlaşmayı değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu,  çocukların dijital okuryazarlığını sorumlulukları olarak gördüklerini söyledi. Terzioğlu; “Turkcell tarafından Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza kazandırılan DQ Dijital Zeka Projesi ile amacımız; çocukların dijital dünyanın güçlü birer bireyi haline gelirken, online risk ve tehlikelerden kendilerini korumalarını öğretebilmek. Şimdi bu proje dünyanın çok önemli kurumları tarafından küresel çapta standart haline getiriliyor. Bu önemli gelişme; Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan Dijital Zeka kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:08
  1. Dünya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
  2. DQ Dijital Zeka Projesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamuda yeni dönem! Çok çalışana daha fazla maaş
    1. Kamuda yeni dönem! Çok çalışana daha..
    2. Her yerde aranıyordu! 4 gün sonra..
    3. Gaziler, müezzinleri dövenlerin..
    4. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
    5. IKBY’de güvenlik güçleri sandık başında
    6. Basra'da havalimanına füzeli saldırı!
    7. FETÖ’cü hakimlerin kararı yok sayılsın
    8. Netanyahu'nun açıklamalarına İran'dan..
    9. ‘Kucağa oturma’ tartışması büyüdü
    10. Hamas'tan Mahmud Abbas'a sert eleştiri
    11. Alman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi..
    12. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    13. İşte bu haftaki Cuma hutbesi: Camiler..
    14. Dış ticaret rakamları belli oldu
    15. Die Welt'ten FETÖ provokasyonu!
    16. 'Transfersiz 75 puan toplardım...'
    17. Uysal’ın itirazı belediyeye 287 milyon..
    18. Askon’dan yerli para açılımı
    19. Hocası Çağlar'ın oynamama sebebini..
    20. İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?