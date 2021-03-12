Dijital vergi dairesi uygulaması başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, ‘Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak. Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırıyoruz. Kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getiriyoruz’ dedi.

Dijital vergi dairesi uygulaması

Erdoğan, ‘Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayarak sorunlara çözüm getiriyoruz. Mükelleflerimizin uzun süreye yayılan denetimlerden kaynaklanan sıkıntılarını da çözüyoruz’ ifadelerini de kullandı.