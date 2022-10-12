Dijital reklam yatırımlarında büyük artış

Yeni Akit Ankara

Rapora göre geçen yıl ilk 6 ay dijital 7.9 milyar TL iken, bu yıl ilk 6 ay 14 milyar TL ile yaklaşık %78'lik bir büyüme ile ortalamanın da üzerinde büyüme gerçekleştirmiş durumda. Rapora göre 14 milyar TL'lik bütçenin 8.1 milyar TL'si direkt olarak markalardan mecralara (çoğunlukla yurtdışı mecralar) gönderildi. 5.9 milyar TL'lik bölümü ise ajanslar gibi dijital partnerler üzerinden dağıtıldı.

Bütçenin büyük bölümünü gösterim bazlı reklamlar oluşturdu

Bütçenin büyük bölümü olan %37.7'lik kesim gösterim bazlı reklamlar alırken, %34 ile video yine yükselişini sürdürüyor. Avrupa'da arama motorlarına ayrılan bütçe ortalaması %43 iken Türkiye'de bu sayı %21,3'lere kadar gerilemiş durumda. Dijitaldaki bütçenin yine büyük bölümü (%76'sı) mobil siteler ve mobil app'ler üzerinden yayılıyor. Yani masaüstü reklamlar şu anda %24'lük bir seviyede.

Dijital reklam bütçesi 2022 için 30 milyar TL'yi geçecek

Dernek tarafından yapılan değerlendirmede, “Dijital reklamcılığının artışının yanısıra, yükselen enflasyon ve arz-talep dengesi sebebiyle artan birim maliyetler de büyüme nedenlerinden biri. Trendlerde ses reklamcılığı, dijital açıkhava reklamcılığı, ve Connected TV (Smart TV ve oyun konsollarında internet bağlantısıyla yayınlanan video içerikleri) reklam yatırımlarının da gittikçe arttığını görmekteyiz. Digital Advice Lab olarak hizmet verdiğimiz global ve yerel markalarımızda bu büyümeyi zaten öngörüyor, bütçe alokasyonu ve ekip yapısı ile ilgili bütün tedbirleri zamanında alıyoruz. Reklam bütçeleri yılın geri kalan yarısında özellikle çok yoğun geçmesi beklenen kasım kampanyaları ve yılbaşı reklam çalışmaları ile birlikte 2022 için 30 milyar TL'yi geçeceğini tahmin ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.