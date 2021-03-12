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Ekonomi Dijital hizmet vergi sistemi nedir?
Ekonomi

Dijital hizmet vergi sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Dijital Vergi Asistanı Sistemi'nin devreye alınmasıyla, ödeme yapmak isteyenlere birçok kolaylık geliyor. Erdoğan'ın açıkladığı dijital hizmet vergi uygulaması hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dijital hizmet vergi sistemi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:31:00 -
Dijital hizmet vergi sistemi nedir?

Dijital hizmet vergi sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Vergi politikalarına da değinen Erdoğan, sadeleştirilmeye gidileceğini söyledi. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, vatandaşların vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilmesinin önünü açan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasının başlatılacağını duyurdu.

Dijital hizmet vergi sistemi nedir? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye alıyoruz." açıklaması ile dijital vergi sistemi merak kazandı.

Türkiye’de sunulan aşağıdaki sunulan dijital hizmetler şunlardır:

Dijital ortamda kullanıcılara sağlanan her türlü reklam hizmeti,

Sesli, görsel ya da kayıt edilmesine yönelik olarak dijital ortamda sunulan hizmetler,

Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmeti,
dijital hizmet vergisine tabidir.

Ayrıca yukarıda sayılan hizmetlerin yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir.

Kimler dijital hizmet vergisinden mükelleftir?

Dijital hizmet vergisinin mükellefi bu hizmetlerin sağlayıcılarıdır.

Mükelleflerin tam mükellef olup olmaması dar mükellefiyete tabi olarak Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi mükellefiyete tesir etmez.

İşleme taraf olanlar sorumlu olabilir.

Mükellefin Türkiye’de ikametgâhının işyerinin bulunmaması hallerinde vergi alacağının emniyeti amacıyla işleme taraf olanlar ile aracılık edenler verginin ödenmesinden sorumlu olabilir.

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