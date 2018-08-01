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Dieumerci Mbokani'den Bursaspor'a yeşil ışık! Eski takım arkadaşı olumlu rapor verdi...

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Dieumerci Mbokani'den Bursaspor itirafı geldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 01:25
Dieumerci Mbokani'den Bursaspor'a yeşil ışık! Eski takım arkadaşı olumlu rapor verdi...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Dieumerci Mbokani bir dönem Bursaspor forması giyen Tom De Sutter ile görüştüğünü ve Bursaspor hakkinda bilgi aldığını açıkladı. De Sutter'in ise Mbokani'ye olumlu rapor verdiği belirtildi. Öte yandan Mbokani Belçika'ya tekrar dönmeyeceğini açıkladı. Mbkoni De Sutter ile bir dönem Anderlecht'te birlikte forma giymişlerdi.

Oyuncuyu Rizespor ve Ankaragücü'de istiyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 01:25
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Dieumerci Mbokani
  4. Bursaspor
  5. Tom De Sutter
  6. Anderlecht

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