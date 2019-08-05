Didim’de yaz konserleri devam ediyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, Akbük Site Kooperatif Çalışanları Dayanışma Derneği’nin düzenlediği ve sunuculuğunu tasarımcı Umut Kaşan’ın yaptığı yaz konseri yoğun ilgi gördü.

Didim Belediyesinin katkılarıyla Akbük Liman alanında geniş bir katılımla düzenlenen konser öncesin de Didim Halk Oyunları Topluluğunun (DAHOT) yaptığı gösteride Efeler alkışlarla karşılandı.

Düzenlenen konserde sahne alan sanatçı Evin Sevgili ve Veysel Ağababa yurdun değişik yörelerinden ezgileri seslendirdi. Konserin yoğun ilgi gördüğünü belirten Akbük Site Kooperatif Çalışanları Dayanışma Deneği Başkanı Mehmet Bulut, Akbük’te yaşayanlar ve ilçede esnaflık yapan vatandaşların da katkılarıyla düzenledikleri konserin ücretsiz olduğunu ifade ederek, dernek olarak belde yararına bir çok etkinliklerin içinde yer aldıklarını ifade etti.