0553 313 94 23

Didim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 51 dakika arayla iki lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:20
Didim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da dün, 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattına 03.48 ile 04.39 saatlerinde iki kez Didim Tekağaç Burnu Mevkisi'ne yaklaşık 2.5 mil mesafede lastik botla yolculuk yapan düzensiz göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan botları durdurdu. Her iki bottaki 38'i Suriye, 11'i Irak, 17'si de Filistin uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınıp, kurtarıldı. Didim Limanı'na getirilerek karaya çıkartılan 18 çocuk, 14 kadının da aralarında bulunduğu 66 göçmenin kimlik tespitleri yapıldı.

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:20
  1. Aydın
  2. Didim ilçesi
  3. Kaçak göçmenler
  4. Kaçak göçmen operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour
    1. Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour
    2. Özel sporculardan madalya yağmuru
    3. Trump'la Demokratlar arasındaki..
    4. Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı birinci..
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Sputnik ülkeyi karıştıran olayları..
    7. Afyonkarahisar’da tekne alabora oldu,..
    8. "Türkiye 2 Metre Radyo Kontrollü..
    9. Yamaç paraşütü yapan turist kendini..
    10. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    11. Otomobille çarpışan hafif ticari araç,..
    12. Kedi kurtarma operasyonunda "mangal"..
    13. 500 yıllık ‘kabza’ geleneği..
    14. Bodrum’da yaşanan tekne yangınının..
    15. Didim'de iki lastik botta 66 kaçak..
    16. Çekmeköy’de yüzlerce modifiyeli araç..
    17. Fatih'teki cinayetin sırrı çözüldü!..
    18. Rus muhalif Navalnıy hastaneye kaldırldı
    19. Hong Kong'daki protestolar
    20. FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın..
    21. Korkunç olay! Kavga ederken traktörün..
    22. Uzman isimden hükümete kritik uyarı:..
    23. İtalyan sahil güvenlik gemisi kendi..
    24. ASELSAN'dan büyük başarı! Yerli..
    25. Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın..
    26. Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna..
    27. "Geçici koruma statüsündeki hiçbir..
    28. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    29. Yağmur altında kazanan Verstappen
    30. İzmir'de orman yangını
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor