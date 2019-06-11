Didim’de bayram tatili yüzleri güldürdü

Aydın’ın Didimilçesinde, 9 günlük bayram tatili hem turizmcileri hemde esnafların yüzünü güldürdü. İlçeye 9 günlük süreçte 130 bin araç girişi olurken 600 bine yakın kişi ağırlandı.

Aydının turistik ilçesi Didim’de bayram tatilinde yüzler güldü. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ilçeye günü birlik ve tatil için gelenler ile yabancı turist akını hem turizmcileri hem de esnafların yüzünü güldürdü. 9 günlük bayram tatilinde geri dönüşler başlarken Didim Emniyetinin kayıtlarına göre ilçeye 9 günlük süreçte 130 bin araç girişi gerçekleşti. Tatilde günü birlik ile yerli ve yabancı turist noktasında yaklaşık 600 bin kişi ağırlandı

Bayram tatilinin Didim’e iyi geldiğini belirten Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, “Bayram tatili Ege Bölgesindeki turizm bölgelerine büyük katkı sağladı. Tatil yörelerindeki yoğunluk gözlerden kaçmadı. İlçemizdeki 5 yıldızlı otelle bu süreci yüzde 95’lik doluluk oranlarında tamamladı. Daha küçük ve apart otellerde ise doluluk oranları yüzde 70’ler düzeyinde oldu. Ülke genelinde herhangi bir siyasi sorun çıkmazda geçen yıldan daha iyi bir Temmuz ve Ağustos ayı geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise 9 günlük bayram tatilinin başta Altınkum, Mavişehir ve Akbük esnafı olmak üzere değişik bir çok meslek dalına katkı sunduğunu kaydederek “Bayram tatilinin hasretle çeken esnafımız bu 9 günlük tatilde işlerinin bir nebze arttığını gördük. Hareketlilik ilçemizde turizm merkezi olan kesimlerinde daha fazla yaşandı. Çarşı esnafı da bu süreçten nasibini aldı” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, 9 günlük bayram tatilinin ilçede büyük bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını kaydederek “Büyük oteller, küçük otellerde ve apart oteller, günü birlik tatilciler ile yazlıkçıların gelişiyle ilçemize adeta bir akın yaşandı. Özellikle plajlarımız ve sahil kesimleri bundan nasibini aldı. Belediye olarak aldığımız tedbirler neticesinde bayramı sorunsuz atlattık. 9 günlük tatil döneminde 600 bine yakın kişiyi ilçemizde ağırladık. Şu an turizm bölgelerinde gözle görülür bir azalma yaşansa da okulların tatil olması sınav dönemi ve ardından İstanbul seçimlerinin tamamlanmasından sonra yeni bir tatilci akınına uğrayacağımızı düşünüyorum” dedi.