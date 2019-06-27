Didim Traitlon Türkiye Şampiyonasına hazır

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenecek olan Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası, 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl ki yarışmaya 850 kişi başvururken, katılım rekor düzeyde olduğu açıklandı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası 28-30 Haziran tarihlerinde Didim’de düzenlenecek. Türkiye şampiyonasının son hazırlıklarıyla ilgili olarak Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye Triatlon Federasyonu Danışma kurulu başkanı Şehri Şahin, Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez hakem kurulu (MHK) başkanı Mustafa Ünveren ve MHK Başkan yardımcısı Mustafa Arabacı da katıldı.

Başkan Atabay, bu tür yarışmaları sezon öncesinde veya sezon sonunda yaptıklarını ifade ederek; “Bu yıl ki şampiyonayı seçimler nedeniyle iki kez ertelemek zorunda kaldık ve son olarak Haziran ayında yapmayı planladık. Bugün itibariyle yarışmalara değişik yaş ve kategorilerde 850 sporcu başvuru yaptık. Bu katılım bu zamana kadar yapılmış en büyük başvuru; ayrıca bu anlamda şampiyonaya katılanların sayısı 3 bini geçecek. Çünkü sporcuların yanı sıra aileleri, antrenörleri, teknik ekip ve hakemler gibi çok sayıda kişi şampiyonaya katılacak. Birçok otel dolmuş durumda ve Didim’e layık bir şampiyona yaşayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Danışma kurulu başkanı Şehri Şahin ise, sezonun ikici şampiyonasını Didim’de yapacaklarını kaydederek; “Federasyon kuruluğu günden bu yana aktif görevdeyim ama en büyük katılım Didim’de oldu. Biz Didim’i bu anlamda çok sevdik ve beğendik. Belediyemizden her türlü desteği alıyoruz. Bu konuda federasyon olarak çok mutluyuz. Bu parkurde yol, parkur ve deniz harika; ileri ki yıllarda Uluslar arası şampiyonaları da Didim’de yapma düşüncemizde oluştu” dedi.