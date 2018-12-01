Didier Drogba önerdi Galatasaray transfer ediyor! İşte o golcü oyuncu...

Mali anlamda sıkışık olan sarı-kırmızılılara uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Wilfried Bony önerildi.

Drogba önerdi!

3 Ocak’ta çapraz bağlarını koparan ve 11 ay sahalardan uzak kalan Fildişili oyuncu Didier Drogba tarafından eski takımına önerildi. G.Saray cephesiyle temas kuran Drogba, Bony’nin tamamen iyileştiğini bir çıkış aradığını şans verilmesi durumunda G.Saray’a faydalı olacağını söyledi.

G.Saray’ın aldığı yüksek ücret nedeniyle Swansea’nin bedelsiz kiralamaya sıcak baktığı Bony’nin sağlık raporlarını talep ettiği bildirildi. Eğer sağlık raporlarında “oynayabilir” raporu çıkarsa kiralanması gündeme gelecek.

Kaynak: Fotospor