0553 313 94 23

Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler! "Sayın Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ı istemişse..."

MHP Lideri Bahçeli'nin, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınının moderatörlüğü için önerdiği gazeteci Didem Arslan Yılmaz, "Sayın Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok" açıklamasında bulundu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler! "Sayın Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ı istemişse..."

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın "Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar" ifadesini değerlendirdi.

Dündar'ın konuya dair açıklamasına da atıfta bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması."

İşte o paylaşım...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  1. İstanbul
  2. Didem Arslan Yılmaz
  3. Twitter
  4. açıklama
  5. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayını
  6. Uğur Dündar
  7. AK Parti
  8. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kökü olmadan havada duran ağacı görenler şaşkına dönüyor
    1. Kökü olmadan havada duran ağacı..
    2. Atık malzemelerden ritim grubu kurdular
    3. Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
    4. 2019 Yılı bireysel sulama hibe hakkı..
    5. Askere atla gidiyor
    6. Kars'ta otobüs devrildi: 6 yaralı
    7. Bu çileğin kilosu 120 TL
    8. Hayaliydi, atıyla askere gitti
    9. Bakan Kasapoğlu’ndan milli maç yorumu
    10. Soylu'dan kaos finansörü Koç'a sert..
    11. GÜNCELLEME - İstanbul'da trafik kazası
    12. Eşek sütü sabunu gerçekten yararlı mı?..
    13. Ahlatlı öğrencilerin masa tenisi..
    14. Havada duran ağaç görenleri şaşkına..
    15. Bakan Kasapoğlu’ndan milli..
    16. Tokat ile Sivas arasında kebap..
    17. Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttı
    18. Traktör römorkunda tehlikeli..
    19. Kılıçdaroğlu yine bir terör yandaşına..
    20. Kastamonu'da görüldü! Hemen fotoğrafı..
    21. Hakkari’de trafik kazası: 6 yaralı
    22. Öğrencilerden örnek proje
    23. Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci,..
    24. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
    25. Otomobilin çarptığı yaşlı adam..
    26. Yangına müdahaleye giden itfaiye ile..
    27. Şehirde büyük panik! “Geceleri ortaya..
    28. Şehit mezarına bırakılan not..
    29. Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler!..
    30. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi