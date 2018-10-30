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Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarılmayı bekliyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Dicle Nehrinde mahsur kalan eşek kurtarılmayı bekliyor.

30 Ekim 2018 Salı 17:44
Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarılmayı bekliyor

Edinilen bilgiye göre, Cizre’de 10 gün önce Dicle Nehrinin ortasında oluşan adacıkta otlayan eşek, sağanak yağış nedeni ile su seviyesi yükselen nehirde mahsur kaldı. Eşeği gören vatandaşlar kendi imkanları ile kurtarmaya çalışsa da çabaları sonuç vermedi.

Nehre atlayıp eşeği kurtarmak için kendi imkanları ile çaba gösteren Cevher Ruvanas, ”10 günden beri bir eşek suyun ortasında mahsur kalmış. Yarın öbür gün yağışlı bir havada sel olursa ya da barajın kapağı açılırsa o hayvan orada telef olur gider. Bu hayvanı kurtarmak için çok fazla bir şey yapmaya da gerek yok sadece bir kepçe ile hayvanın önü açılsa hayvan da kurtulmuş olur. Hayvanı bu şekilde görünce vicdanım kabul etmedi ve bu soğuk havada nehre girip eşeği kurtarmaya çalıştım. Eşek sudan korktuğu için onu bulunduğu yerden kaldıramadım. Onun için bütün duyarlı insanları, hayvanseverleri ve yetkilileri bu hayvanın kurtarılması için yardım etmeye davet ediyorum” dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:44
  1. Şırnak
  2. Cizre
  3. nehirde mahsur kalan eşek
  4. Dicle Nehri

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